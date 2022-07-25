指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案年齡介於不滿5歲至90歲間，不滿5歲的個案為一名3歲女童，無慢性病史，7月21日發高燒、快篩確診，22日持續高燒至41.1度緊急送醫，出現意識改變，經電腦斷層發現疑似腦炎，後來又出現呼吸窘迫症狀緊急插管住進加護病房，給予降腦壓、類固醇等藥物治療，23日病況惡化搶救不治，死因為腦炎合併心肺衰竭。

此外，今也新增1例兒童MIS-C重症病例，羅一鈞說，為一名4歲男童，無慢性病史，6月13日確診、7月16日開始發燒、喉嚨痛且食慾下降，7月19日至急診，醫師懷疑為MIS-C收住加護病房，住院期間出現結膜炎、草莓舌、四肢末梢紅腫、血壓偏低等症狀，7月20日起給予免疫球蛋白等藥物治療，目前症狀好轉，持續住院觀察。

截至目前為止，兒童感染後累計重症個案為118例，其中有53例MIS-C，25例腦炎，累計25位死亡，死亡個案中有9例為腦炎死亡的個案。