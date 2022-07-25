講述前洋基球星吉特（Derek Jeter）的紀錄片影集「隊長（The Captain）」正在ESPN上映，這部紀錄片分成7集，讓球迷聯想到籃球傳奇麥可喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後一舞》。吉特確實有與喬丹相似的地方，兩人都求勝意志堅定、極度重視隱私、不喜歡網路社群。

喬丹在《最後一舞》提到他自己的脾氣，只要他覺得被對手冒犯，他就一定要找機會在場上狠狠回敬對手，這強烈的好勝心還被放大成為網友的笑哏。吉特在影片中說：「我腦裡有一份清單，上面有每個質疑過我的人，我清楚記得他們說了什麼，記得他們是在何時說的，還記得他們說這話的時候穿什麼衣服。」在這方面，吉特比起喬丹有過之而無不及。

曾經的好友A-Rod也是因為說錯話引起吉特的不滿。A-Rod當時對雜誌評論：「吉特很幸運，他身邊圍繞著許多球星，他從不需要領導，他可以抱持著玩樂的心情上場，然後打第二棒。」

A-Rod說的不完全錯，吉特在洋基的年代，確實是洋基「邪惡帝國」的全盛期，吉特在1998年的奪冠遊行說過，他自覺是世界上最被寵溺的人。但吉特還是記下了A-Rod這段話，吉特說：「你們想比較數據就去比，我不在乎誰打了更多全壘打，誰有更多打點，誰有更多盜壘。我只在乎誰贏得更多，我們是贏家，如此而已。」

一向最重視隱私的吉特，他在這方面比喬丹更執著。球員時期吉特就與媒體劃清界線，永遠只會講些場面話，對記者的問題都保持戒心，甚至給人冷漠的感覺。吉特開玩笑說：「如果我那個年代有手機，我的職業生涯大概只能維持3年。」吉特在2020年首次票選以99.75%得票率（只有1票沒投他）入選棒球名人堂。