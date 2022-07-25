林志穎弟弟林志鑫（前）與經紀人阿任說明哥哥病情。（粘耿豪攝）

林志穎弟弟林志鑫說明哥哥病情。（粘耿豪攝）

藝人林志穎22日駕駛特斯拉載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正橋時撞上分隔島，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出逃過一劫，身體及臉部多處骨折的林志穎被送往林口長庚醫院，經手術治療後於在加護病房觀察靜養至今，老婆陳若儀昨在IG透露林志穎每天狀況都有進步；25日是林志穎受傷的第4天，再次由弟弟林志鑫和經紀人阿任在林口長庚醫院復健大樓開記者會，說明林志穎最新情況。

經紀人阿任表示，「首先還是要向第一時間將林志穎先生與兒子Jenson救起的民眾致上最深的謝意，目前我們也在這幾天陸續聯絡救命恩人，已經由經紀人與家人親自或透過他人表達由衷感謝之意，這段期間若有造成您們的困擾，深感抱歉，我們目前與志穎的救命恩人保持聯繫，待志穎的身體狀況穩定，志穎的家人也會親自拜訪道謝」。

他也說明林志穎目前狀況，透露林志穎已經逐漸好轉、意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，接下來在長庚醫療團隊的專業評估下，將進行相關的手術，很抱歉手術的內容暫時無法跟大家說明，後續林志穎也會需要一些時間修復與靜養。

至於近期新聞與網路討論事發經過眾說紛紜，阿任表示，目前也只有當事人林志穎最清楚，「我們也有嘗試詢問志穎，但因他目前的身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生的經過，後續會等到志穎狀況好轉後，會再與相關單位進行說明」。

而林志穎及家人討論過後，林志穎並不想浪費太多社會資源在關注他的事情上，「這段期間謝謝你們給他的鼓勵，這也是最後一次與大家說明志穎目前的狀況；也再次感謝第一時間救起志穎與Jenson的熱心民眾、還有永遠在第一線服務民眾的消防局，這次給予非常大幫助的長庚醫療團隊，還有最重要感謝所有關心志穎的朋友、歌迷、還有藝人們，另外也謝謝合作廠商能夠體諒志穎目前的狀況願意讓工作延後，謝謝你們」。

林志穎的弟弟林志鑫表示，感謝社會大眾與媒體朋友對於哥哥林志穎的關愛，他代表林志穎的太太陳若儀與家人們說明這段時間的心路歷程；「第一時間，二嫂接到熱心民眾打來的電話，也和Jenson聯繫上，但未能聯繫上志穎，我們帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，我們一家人與志穎的好友們，才確定了這個令人難過的事實，看著這幾天二嫂不眠不休，堅強的守護著志穎，我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。

「關於意外發生的經過，二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過」。

林志鑫籲請大家尊重傷者與家屬，「網路上許多不實的報導與臆測，還請社會大眾與各位媒體朋友審慎過濾，這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的」。

林志鑫說，這次林志穎的意外引起了媒體與社會大眾的關注，林志穎與家人們都無意再浪費更多的社會資源。針對這次意外事件，這會是最後一次公開與大家說明志穎的狀況。另外也請媒體朋友給他們一些空間，不再打擾醫院的運作，與家人的生活，讓志穎能安心平靜的復原。「這段期間，我們收到了社會各界，家人的朋友們、志穎歌迷與網路上的祝福和鼓勵。謝謝你們，你們的祝福與鼓勵我們都收到了，這將會是志穎復原的最大動力」。

他最後也再次感謝勇敢伸出援手救助志穎的英雄們，「感謝長庚醫療團隊的專業處置，感謝救護車即時救援與消防局協助滅火，感謝志穎代言廠商們的體諒，感謝所有關心志穎傷勢的社會大眾、媒體朋友與志穎的歌迷們、更感謝所有協助與關心志穎的家人，和朋友們，再次謝謝大家，祝福大家都能平安健康，謝謝」。