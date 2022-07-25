《紳士任務》第二波主視覺曝光，王陽明（左）、鄭人碩與導師群特務感十足。 （LINE TV提供）

LINE TV推出全台首部以男性角度出發的原創實境時尚節目《紳士任務》，由王陽明與鄭人碩領軍主持，今（25日）公開第二波主視覺，王陽明與鄭人碩以及導師群，分別以西裝、襯衫為主軸的造型登場，襯上金色的節目名稱，特務感十足。

王陽明談起這次主持，坦言最希望呈現「真實」的一面給觀眾，「我覺得這是一個實境秀，所以我覺得就是做自己，越自然越好，我們大家都會帶自己的風格自己的一些Idea 去幫助被改造者的這些人，因為每個人東西不一樣，為什麼要有這麼多專業的人士來，然後為什麼要有我們2個風格不同的男生來主持就是這個用意啊，真實的東西呈現給大家，然後歡迎大家批評指教，但批評指教之餘，我們是很真誠的去面對大家。」

是否希望透過節目療癒到觀眾？鄭人碩謙虛的說：「療癒我們沒有那麼偉大，但我們想要讓大家知道說，我們有共同跟很多人去完成共同的目標，如此而已。每個人的專業覆蓋給他（被改造者），但他受不受得了，對我們來講可能是考題，或許對他來講可以有更多的可能性。」

《紳士任務》由王陽明、鄭人碩主持，再加上助理主持祐琋、諮商心理師陳彥竹、健身教練張楷、零貳柒髮廊總監 KEN桑、潮流美學服裝造型師璟毅、關主V仔鄭齊磊等專業人士各司其職，一起協助12位被改造者進行由內而外的改變計畫，拍攝至今，主持群陸續接觸到被改造者的煩惱，每個人背後都有一段難以克服的心魔，希望透過節目的協助以及陪伴，能夠得以改善，讓自己變得更好，被改造者除了素人之外，還有知名網紅、日籍男星、饒舌歌手報名參與。《紳士任務》將於8月5日晚上8點在LINE TV首播。