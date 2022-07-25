受疫情之累，加上營建原物料大漲，倍受嘉義縣布袋鎮民期待的布袋轉運站在歷經3次流標、調整工項後，今舉行動土典禮。（呂妍庭攝）

布袋轉運站外觀極具現代設計感意象，鮮明的色彩讓外來遊客來到布袋轉運站時能感受到當地的文化風俗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受疫情之累，加上營建原物料大漲，倍受嘉義縣布袋鎮民期待的布袋轉運站在歷經3次流標、調整工項後，今舉行動土典禮，預計明年底完工啟用，屆時可提供4家業者、5條公車路線停靠，每日服務約104班次，提供地方公共運輸量能。

30多年前，新營客運及嘉義客運於布袋鎮太平路皆設有客運車站，因客運公司體制及經營策略改變，兩客運業者皆已廢除車站改為路邊停靠，為體恤布袋鎮乘車多為年長者及學童，縣府致力規畫新建布袋轉運站提供更舒適候車環境，並將各業者布袋路線整合至同一場站。

布袋轉運站含設計，總經費3700萬元，原計畫布袋轉運站要蓋在布袋高跟鞋教堂對面海埔新生地停車場，考量轉運站功能除推廣觀光外，更應提供地方民眾接駁外出就醫及通學需求，嘉義縣長翁章梁要求縣府重新與布袋鎮公所共同討論，經協商後，布袋轉運站選址於原先都市計畫中的車站用地。

未來布袋轉運站將做為交通樞紐，將縣公車處、嘉義客運、新營客運及統聯客運各客運業者公路客運路線、市區公車路線與鎮內繞行的幸福巴士班次加以盤整，以達時間及空間無縫接駁，除改善交通壅塞情形，也可帶動布袋地區蓬勃發展。

翁章梁說，布袋轉運站鄰近主要聯絡道路包括台17線、縣道157、縣道161線、縣道172線及快速道路台61線等，以布袋鎮為中心串聯周邊東石、義竹、朴子及台南市北門區等鄉鎮，另規畫幸福巴士幸福布袋1路鎮內各村里部落接駁至轉運站轉乘客運至境外。

今包括翁章梁、交通部公路總局副局長林聰利、布袋鎮長陳鳳梅等民代貴賓共同參與祈福動土儀式。