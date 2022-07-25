桃園新選風23日於桃市府對面掛看板，豈料10小時後就「被消失」，召開記者會痛批是思想審查。（陳夢茹攝）

「桃園新選風」連線23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛看板，廣告內容寫道「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」並署名市議員牛煦庭等4名議員參選人，不料10小時看板就被拆除。桃園新選風痛批，廣告內容原想博君一笑，豈料戳到人家痛處，用思想審查的方式逼迫下架，由於和廣告公司有簽訂租賃合約，目前已向警方提告，全案依竊盜及侵占罪25日函送桃園地檢署偵辦。

中壢區市議員參選人毛嘉慶指出，桃園新選風在23日早上於市府對面大樓承租1塊廣告看板，寫著「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市府出包，基層扛！」原想要博君一笑，希望與社會對話、關心基層公務員身心健康，但竟連看板都被偷被拆，質疑是什麼黑手壓迫、哪個小警總的思想衛生檢查，這必須追個水落石出，這次絕不妥協。

牛煦庭出示與巨星廣告公司間的對話紀錄及匯款紀錄，直指雙方有廣告牆面租賃契約，租期為7月21日到11月20日，但巨星廣告竟對自己簽訂的契約視若罔聞、違反誠信，未經同意就拆除客人刊登的廣告，而契約條款中有寫道，「尚有影響乙方（桃園新選風）使用權利之情事發生，甲方（巨星廣告）願負擔排除或賠償損失之責，絕無異議」。

牛煦庭指出，巨星廣告依照契約需向管委會說服溝通，怎料卻反過來聯合管委會施壓桃園新選風要求下架廣告，目前契約仍然有效，對該版位仍有使用權，會要求巨星廣告應立即把廣告看板掛回去。另點出，廣告商說詞反覆，一下扯警察局施壓、一下說很多住戶抗議，卻紛紛被警察局與大樓總幹事打臉，以假消息欺騙客戶甚至欺騙媒體，質疑怎會有商人不顧商譽受損屢次說謊，整個事件背後壓力多大、來自哪裡，明眼人都看得很清楚。

巨星廣告業者指出，當初是與牛煦庭的父親簽約，是說會刊登政治文宣，並沒有進一步詢問內容，刊登過後由於內容較為敏感、有爭議，有接獲大樓反映希望能撤換廣告，不想捲入政治鬥爭，原有想請牛煦庭等人更換廣告內容但其並無意願，才先將廣告下架，下架前有先傳訊息告知。

桃園警分局表示，王姓廣告業者於23日傍晚拆卸看板後，桃園新選風由毛嘉慶到中路所報案提告竊盜跟侵占後，警方隨即通知環宇財經大樓陳姓主委及簡姓總幹事到派出所說明釐清，全案於25日依竊盜及侵占罪函送桃園地檢署偵辦。