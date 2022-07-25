針對新竹棒球場開打2天就關門，代理市長陳章賢25日上午舉行記者會坦承因趕工致品質不足，目前尚在驗收過程中；國民黨新竹市長參選人林耕仁稍早在臉書發文質疑「還沒驗收就開打！是誰下的指導棋？」繼續追查新竹棒球場爭議。

林耕仁指出，提供安全的球場是保障選手權益的最高準則，也是對於體育賽事最基本的尊重，而新竹棒球場改建後卻出現許多「顯而易見」、「完全可以避免」的場地缺失問題，追根究底就是市府為了趕工開幕，卻放任許多設施都還沒驗收完畢。

他也提出質疑說，讓總統跟上萬民眾處在沒完成驗收的棒球場，觀看職業球賽，這是拿總統、球員、球迷的性命在冒險，這麼嚴重的國安問題，誰要負責？

況且在開幕前，議員市政考察後也提出許多改善建議，市府卻視而不見沒有積極處理，凸顯整個新竹市政府呈現1個系統性崩壞的情況。林耕仁提出質疑說，這一系列的決策，到底是誰下的指導棋？

他直言，前市長林智堅、前副市長沈慧虹「落跑2人組」說的好聽，承擔與一肩扛起，但是到底要怎麼承擔、又要怎麼扛？呼籲高喊「我們辦到了」、「棒球場強勢回歸」的桃園市、新竹市兩位市長參選人，必須向社會大眾說清楚、講明白。