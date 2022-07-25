孩子的小被被千萬不能洗！1名女網友在臉書貼出網傳照片，畫面中可見，她逕自洗了兒子的小被被，孩子因而大鬧彆扭，讓原PO直喊：「別生氣啦，我錯了，我不應該洗你的被被」，文章曝光後，網友們認同寫道：「洗人家被被的媽媽真應該去罰站」、「被被洗了就沒有口水味了！不能原諒」、「小孩招數最多了」、「森77了他」。

她洗了孩子的小被被，見孩子崩潰舉動，笑瘋喊：「別生氣啦，我錯了，我不應該洗你的被」。（示意圖/Shutterstock提供）

1名人妻在臉書社團《爆廢公社》分享一張網傳照片，畫面中可見，孩子因為小被被不見了，開始鬧彆扭，整個人塞進牆壁與床板之間，看起來相當委屈，原PO哭笑不得地說：「別生氣啦，我錯了，我不應該洗你的被被」。

文章曝光後，短短不到1天時間，吸引1.3萬名網友按讚，快800則留言，網友們紛紛笑說：「他乖乖站好，好可愛」、「下禮拜繼續洗」、「森77了他」、「這個年紀的最可愛了，似懂非懂」、「小主子生氣氣了啦，人家的小被被」、「我女兒17歲了，也不讓我洗小被被」、「頭卡在那生氣，小孩招數最多了」。

也有網友們說：「小被被是孩子最重要的東西！是安全感的來源」、「我兒子也這樣，拿去洗會很焦慮，站在他的被被前面一直看，一直哭」、「被被要準備兩件一樣款式的替換，不然再臭他們也要抱著」、「我兒子被子有尿騷味，我不敢洗」、「被被洗了就沒有口水味了！不能原諒」、「洗人家被被的媽媽真應該去罰站」。