國際鐵礦砂價格止跌反彈，鎳價也同步止穩，加上夏日天氣高昂，用電量頻頻創高，引發供電擔憂，帶動綠能題材，不銹鋼族群聯手離岸風電，均助陣鋼鐵族群穩局上攻，鋼鐵類指衝上一個月新高點。

市場分析，短期內鐵礦砂基本面可能呈現供應弱、需求增格局，預計大陸鐵礦砂期貨價格將震盪偏強。而在通膨、疫情、戰爭等令經濟停滯擔憂，需求不振，鋼鐵市場減產救市，巴西淡水河谷下調全年鐵礦砂產量近一成，推升國際鐵礦砂價格止跌反彈，鎳價也同步止穩，期盼迎接下半年旺季效應，帶動不鏽鋼族群反攻，義聯集團旗下燁興(2007)、燁輝(2023)帶頭上攻，加上大成鋼(2027)聯手收漲逾3%，東明-KY(5538)、允強(2034)也上揚漲逾2%。

全台氣溫如火熱爆，用電量屢創新高，周一再度亮出供電吃緊的黃燈，經濟部認了「明後年供電更吃緊」，市場對綠能概念股更加期待，中鋼構(2013)、世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)也逆勢走揚。

分析師表示，近幾個月來，隨著各國央行積極升息，工業金屬和全球股市暴跌，市場處於緊張狀態，而近期利率上升的壓力稍有獲得緩解，美元指數從20年高點回落，加上最大金屬消費國大陸再次表示，在COVID-19管控限制，導致經濟急劇放緩後，將採取措施刺激經濟，需求前景可望提升的情下，預計金屬價格將會波動上揚。

在新能源車需求逐步增溫、疫情後美陸基建議題下，需求緩升，而目前鎳庫存量下降，供給暫緩，正面的發展帶動鎳價反彈上漲，法人認為，在鎳價走高下，不僅對不銹鋼價有撐，而且增強市場信心，只要市場庫存能夠順利去化，將有助於不銹鋼廠增加接單動能，並期待盡早走出市場淡季陰霾，以迎接旺季的到來。