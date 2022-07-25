一名女大生表示，在台鐵月台等火車時發現，列車停駛後，車身會明顯傾斜向月台，她好奇問「是因為軌道本身就是斜的嗎？」貼文引發網友猜測、討論，留言中一名台鐵司機解答，火車傾斜設計稱作「超高」，主要是為了讓重心分離抵銷離心力，設計「超高」也是要確保列車在最高速限行駛或停車時重心不超出兩軌範圍，不然會造成翻車。

原PO前天（23日）於論壇《Dcard》指出，在板橋站等火車時，發現列車停靠在月台後，車廂會傾斜向月台，使列車車門會低於月台地面，她說「好想知道為什麼有時候列車會很明顯歪一邊，是因為軌道本身就是斜的嗎？有人知道原因嗎？」

列車的車門低於月台。（圖／翻攝自Dcard）

疑問曝光，引發網友回應，「應該都是車站內部本身設計就是歪的吧」、「這設計是方便殘障人士推輪椅進去嗎？就像低底盤公車一樣？」、「我覺得應該是月台那一部分故意傾斜，讓乘客比較好上車？」、「之前搭捷運的時候也有發現類似情況，真的超好奇」。

留言中有一名自稱是台鐵司機員的男網友解答，原PO看到的傾斜叫做「超高」，是鐵路軌道為彎道所設計，使外側鐵軌高於內側，跟是不是在車站內無關，主要是為了讓重心分離抵銷離心力，進而提高速限或增加彎道安全係數，男網友說，設計「超高」也要確保列車在最高速限或停車時重心不超出兩軌範圍，不然會造成翻車，該名網友的回答讓不少人驚呼長知識。