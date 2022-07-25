俄羅斯一場西洋棋比賽中，機器人夾斷7歲對手的手指。

一具機器人在俄羅斯一場西洋棋比賽中掐斷一名與它對弈的7歲男童手指，主辦方聲稱，男童下棋太快、違反規定，才會導致機器人不高興。

英國《衛報》（The Guardian）報導，上周莫斯科一場西洋棋公開賽中，竟發生下棋機器人因為不滿對手7歲男童克里斯多福（Christopher）下棋速度太快、直接掐斷對方手指的意外。

根據Telegram頻道Baza公布的30秒畫面，下棋機器人吃掉克里斯多福面前的一顆棋子，男童隨即從左方移來另一顆棋子，當男童放下棋子後，機器人隨即按住男童的手指，畫面顯示男童手指被按住後，右手肘整個揚起，腿也向上抬起，可以想像當時手指應該非常疼痛，一旁大人見狀趕緊衝進賽場將機器人移開，幫助克里斯多福脫困，不過他的手指仍不幸骨折。

莫斯科西洋棋總會主席拉沙瑞夫（Sergey Lazarev）證實機器人夾斷了男童的手指，強調這台機器人先前已經參賽多次，從沒生氣過。他說男童每動一步棋後，都必須給機器人回應時間，不過克里斯多福卻急著下下一步棋，才會導致機器人抓住他。

莫斯科西洋棋總會副主席斯馬金（Sergey Smagin）更稱是男童違反規則才會招致意外，他說和機器人下棋有一定的安全規定，「顯然這個孩子違反規定」，「當他下完一步棋時，他並不明白他首先必須等待。」

他也強調這起意外是非常罕見的例子，他過去從沒遇過，他也強調這具下棋機器人「絕對安全」。

所幸克里斯多福並沒有因為這次意外受到太大創傷，他隔天仍繼續參賽，由志工幫忙移動棋子。