新竹縣教網中心成立「數位學習推動辦公室」，縣長楊文科（左）欣賞平板包裝盒做成101大樓的裝置藝術。（羅浚濱攝）

教育部補助2.5億給新竹縣「生生有平板」已完成採購，縣府教育處25日在新竹縣教網中心成立「數位學習推動辦公室」，縣長楊文科期許該辦公室能把世界帶進教室，縮短城鄉學習差距，提升新竹縣學子的國際視野！

新竹縣數位學習推動辦公室揭牌儀式，以大屏顯示器利用Microbit結合IOT裝置，將招牌點亮起來，楊文科欣賞教網中心將平板包裝盒做成101大樓裝置藝術，並彈奏平板上模擬的鋼琴鍵盤，體驗數位音樂，期許該辦公室未來能展現「文化科技智慧城」的數位學習風貌。

教育部資訊及科技教育司高級管理師許雅芬表示，新竹縣推動資訊教育在全國是數一、數二，開發的「米立雲」雲端服務，能提供全國師生使用，在數位學習推動辦公室成立後將編列專案人力，後續會補助經費購買數位內容和教學軟體，開發更活潑生動的多元教材。

新竹縣數位學習推動辦公室組長李昆璉表示，辦公室有8位人員協助推動相關業務，目前硬體逐步完成建置，正進行各校軟體需求的意願調查，以便融入各領域教學，讓學生學習更有趣，教師教得更有效率。

教育局長楊郡慈表示，教育部「推動中小學數位學習精進方案」補助新竹縣「生生用平板」經費，已採購1萬5281台全新平板電腦，全數完成系統設置，7月底配發到全縣各學校。

平板將以6班補助1班30台平板為原則，偏鄉學校則是1人1機，同時補助學校採購無線AP和設備，讓無線網路環境更完善，9月新學期後就能「生生有平板」做線上教學，讓學子透過數位學習提昇基礎學力，更能運用數位科技，縮 短城鄉差距，拓展國際視野。