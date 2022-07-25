民進黨要求台大社科院長蘇宏達迴避審查林智堅論文案，對此，國民黨立委賴士葆反批，林智堅主張自己原創，那抄襲的就是現在是調查員的余正煌、至今仍被「封口軟禁」，將來一旦曝光，看起來所有的台詞和劇情都已經寫好，面對昔日的指導教授也是現在的大長官陳明通，余正煌恐怕沒有翻供的空間，所以全部只能照單全收？

賴士葆說，林智堅的律師要求蘇宏達迴避主持審查會議，好大的官威啊！事件的當事人為何有權可以決定誰來審查，蘇宏達是台大社科院的院長，依規定他就該主持審查會議。過去卡管一年多，現在要卡蘇宏達，為什麼政治的黑手永遠不斷的干預學術？在野的時候爭取黨政軍退出媒體，執政了，黨政就是要掌控校園，完全不在乎社會觀感。

賴士葆批評，林智堅對於社會批評最多的「複製貼上」的質疑，輕描淡寫始終交代不清，公證事件時間序並不足以證明清白。竹科的公文及合約書載明清楚林智堅沒有版權，將報告變成自己的碩論還講得冠冕堂皇，是靠什麼勢？因為蔡英文早已經在喊智堅加油。

賴士葆說，陳明通縱容包庇學生抄襲不深自檢討違反學術倫理，還發長文硬抝辯解，將一切歸咎於在野黨的抹黑，堪稱有其師必有其徒的一丘之貉。