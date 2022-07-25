6個月到5歲幼兒莫德納疫苗上周四（21）開打，首日僅683人接種，中央流行疫情指揮中心推測接種人潮可能集中在假日。開打後迎來遇到周末假日，據統計，0到5歲幼兒莫德納疫苗累計接種4萬4894人次，約佔5.6％，指揮中心發言人莊人祥表示，目前全台共13縣市開設接種站，請民眾多多利用。

指揮中心指揮官王必勝表示，由於預期BA.5可能帶來新一波疫情，加上兒童重症個案中超過6成為6歲以下，因此希望家長盡速帶小朋友接種疫苗；莫德納先準備好就先開打，而BNT目前正在採購，會積極引進。

指揮中心統計，目前國內0到5歲幼兒莫德納疫苗共接種4萬4894人次，大約佔5.6％。莊人祥說明，因為需要由家長帶幼兒前往接種，和一般成人不太一樣，已請各縣市衛生局盡量安排醫療院所提供夜間和假日接種，另有13縣市安排接種站，請民眾多多利用。

國內邊境逐漸解封，王必勝表示，需觀察幼兒疫苗有一定覆蓋率之後，才會進一步考慮開放問題。至於是否有設定幼兒接種目標？他表示「沒有」，因為幼兒是新開放施打的族群，先觀察幾天接種狀況再做評估。