國民黨提名南投縣長參選人許淑華，25日接受專訪時表示，總統大選和地方選舉取向不同，南投縣的選民結構不全然藍大於綠，因此必須步步為營；至於震驚全國的草屯鎮4死1重傷槍擊案，她認為對選情不會有太影響。

本屆總統大選時，綠營蔡英文在南投縣得票數，超越藍軍對手韓國瑜，但立委選舉仍由許淑華勝出；許淑華認為，總統大選牽涉選民的價值判斷，地方選舉則與人際關係、選民服務是否扎實有關，因此，她每次選舉都重新歸零起跑，才不會失誤。

至於縣長選舉是否會請前高雄市長韓國瑜助陣？許淑華表示，只要她開口，韓市長就會來，她的競選總部預定9月中旬成立，屆時會邀請韓國瑜和其他黨政人士站台。

國民黨主席朱立倫最近的黨內縣市長提名，在桃園、苗栗等縣市都引發黨內爭議。許淑華認為，主席既然提名人選，就必須發揮影響力，幫助被提名人化解紛爭，擺平地方的阻力。

草屯鎮日前發生槍擊命案，引發社會議論，由於南投縣長林明溱是國民黨籍，因此有媒體直指將影響國民黨選情。許淑華表示，草屯槍擊案是預謀犯案，與社會治安突發殺人案不同，民眾雖然會驚惶，但普遍仍認為南投縣治安良好，因此對選情不會有太大影響。