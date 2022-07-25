新北市淡水警分局偵查隊今年3月拘提一名詐欺車手，陳姓男子假意配合，卻趁隙掏出改造手槍開槍，射中小隊長李宥賢右小腿，所幸手槍卡彈，其他同仁立刻幫忙壓制，士林地檢署依殺人未遂、非法持有制式步槍等罪起訴陳男。

42歲陳男夥同林男、陳男、陳女共組詐欺集團擔任提領車手，去年7月陸續以假交友、假投資詐得40萬6000元，並幫助詐團提領上百萬，淡水警方鎖定陳男等人後，今年3月28日晚上8時許，埋伏在停車場內，趁陳男外出時逮人。

不料，陳男先假裝配合，員警要求他轉身上銬時，竟從懷裡掏出手槍，直接朝小隊長開槍，射中李的右小腿，隨即被在場的何姓、陳姓以及魏姓等人壓制，並從家中、車上搜出制式步槍、改造手槍、衝鋒槍以及各式子彈279顆。

李宥賢證稱，當天槍口距離他1到1.5公尺，瞄準他上半身，未見陳男有拉動槍枝滑套，他聽見槍響後，將陳壓制在地上，才發現右小腿受傷。檢方認定，近距離開槍射擊，已涉犯殺人罪，另外陳非法持有槍枝，都是向綽號「趙經華」的人拿取，提領出來的贓款則是別人積欠的債務，檢察官並不採信，依法起訴。