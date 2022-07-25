聽著從超音波機器傳來的心跳聲，Janet不禁喜極而泣。（TLC提供）

經過數小時的陣痛，Janet和George終於迎來家庭新成員Dylan。（TLC提供）

7月25日是世界試管寶寶日，女星Janet和夫婿George曾經歷過難以自然懷孕、懷孕初期流產，以及進行試管嬰兒療程等種種試煉，夫妻倆除了尋求更多專業協助並與時間的壓力賽跑，也在彼此的支持與愛中克服了種種恐懼、困難、淚水與失落。

《心跳：生命奇蹟》是由Janet和George以手機與家用數位攝影機拍攝的紀錄片，以橫跨5年的時序探索並記錄了兩人從凍卵、取精、凍存胚胎、流產、體外受精到順利產下新生命的過程；儘管過程中有挫折有徬徨，但Janet和George希望讓遭遇同樣困難的人們知道，你們並不孤單。

Janet在2015年與George結為連理之後，兩人很快便積極地計畫懷孕，但做過孕前身體檢查之後，才知道Janet因抗穆氏管賀爾蒙低下，自然受懷的機率低於10％。有運動習慣、奉行健康飲食的Janet直到真的想懷孕才知道自己並非隨時都能有小孩，非常喜歡小孩、希望能生4個孩子的George也從未想過兩人可能需要借助非自然的方法誕育下一代，然而在發現問題之後，他們決定求助於不孕症醫療專業的協助，先取卵凍存胚胎，隨即開啟了一連串的檢查與療程。

選好周期進入療程之後，Janet開始頻繁地服用與注射刺激卵巢發育的藥物，也學會了自行注射藥劑。由於初期的激素指數反應了卵泡的成熟度不理想，再次證實了Janet確實會被歸類於難以懷孕的族群，恐懼與焦慮讓她相當不安，還好有了George的支持，讓她們能攜手走過這個關卡，最終在未麻醉的情況下成功取出6個成熟的卵子，之後以George的精子受精之後凍存於液態氮中。

2017年，Janet自然產下了大寶Egan，兩人決定繼續以自然方式懷第二胎。2019年，Janet以驗孕棒測出了淡淡的第二條線，夫妻倆帶著Janet的媽媽和Egan前往婦產科診所，想要給媽媽一個驚喜。然而醫師反覆以超音波尋找的結果，卻發現腹中的胎兒在2周前已經停止生長，沒有心跳，突如其來的噩耗以及讓可能讓媽媽大失所望卻反被鼓勵的Janet瞬間淚崩。

自然流產之後，Janet和George認為他們需要更多幫助，決定在2020年植入一顆5年之前凍存的胚胎。過去曾經流產的陰影，讓兩人在確認是否順利懷孕的等待期間因莫大的壓力與緊張而出現爭吵，終於在孕期第8周確認胎兒的狀況一切正常、開始有了心跳之後，聽著新生命的透過機器傳來的規律搏動，Janet不禁喜極而泣，George也露出了安心的笑容。

經過漫長的孕期與痛苦的陣痛，兩人終於迎來二寶Dylan的誕生。如今Dylan已滿周歲，幸福的4人家庭也時時充滿歡笑。走過求子之路，Janet深知每個人都可能懷抱著不同的問題，「現在很多女生一樣想生小孩但沒辦法，或還年輕不知道要不要生小孩，我也有很多問題。」她坦言有些人覺得很尷尬、有些人覺得很丟臉，甚至因為無法自然受孕就覺得自己不太正常，「我覺得試管嬰兒、流產、經痛，很多東西是大家不太想聊的。我們經歷過，其他人也有，這其實是很正常也平凡的事，所以不用害怕，也不用尷尬，也不需要覺得丟臉，你不孤單。」