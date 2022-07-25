繼上周蘋果無預警推出M2晶片版本的MacBook Pro後，M2版本的MacBook Air也在官網上開放訂購，經過實測最快8天後就能收到熱騰騰的新機，定價為3萬7900元起，顏色分為午夜色、太空灰色、銀色及星光色4種顏色，其中午夜色為新色，預料能掀起搶購潮。

M2版本的MacBook Air除了使用較為高階的晶片外，螢幕設計也進行微調，使用如同iPhone的瀏海鏡頭設計，增加螢幕的顯示面積，且重量僅1.24公斤、厚度也只有1.13公分，相當輕巧。

若用戶今（25日）在蘋果官網下訂M2版本的MacBook Air電腦，最快8月2日就能拿到，而消費者該購買M1還是M2版本，可以依照使用習慣進行判斷，如果以文書處理、看影片為主，使用M1版就相當足夠，但若需要進行影片製作或繪圖需求，就需要購買M2版本，才能滿足需求。

此外，M2版本的MacBook Air推出午夜色、太空灰色、銀色及星光色，午夜色為此次的新色，但相較於其他顏色，容易留下指紋，被刮傷時也更明顯，消費者需要考量能否接受這樣的小缺點。

而M2版本的MacBook Air定價為3萬7900元起，若選擇不同的容量或規格，價格就會持續往上增加，外界也關注台灣的Back To School銷售方案是否會納入M2版本的MacBook Air電腦，優惠內容也受到關注。