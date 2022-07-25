中央近年來積極規劃「大南方計畫」將南台灣打造成科技S廊帶，台積電來高雄設廠完成最關鍵一塊拼圖，加速高雄產業轉型。左營高鐵特區擁高雄唯一台鐵、捷運及高鐵3鐵共站機能，加上鄰近台積電高雄廠，連帶催升區段房價，恆鵬建設「世紀莊園」位於高鐵後站，主打25~52坪、2~4房國際豪宅，開價45~50萬元，總銷140億元，房價創高鐵後站歷史新高。

25日恆鵬建設「世紀莊園」舉辦動土典禮記者會，同時發揮綠色影響力，25日一早舉行「恆鵬建設夏日淨潭公益活動」，參加者不畏烈日照射，以自身行動繞蓮池潭展開淨潭活動，為守護環境盡一份心力。

恆鵬建設經理游鴻達致詞時表示，政府斥資9000億打造大南方計畫，高雄位於南台灣科技S廊道核心，台積電進駐後，未來持續引進半導體、5G、光電、生技醫材等產業，加速高雄產業轉型。

隨左營「北城計畫」正逐步推動，台積電高雄廠是全台唯一的台積電可搭捷運到達，左營高鐵特區擁全市唯一台鐵、捷運及高鐵3鐵共站機能，未來若捷運紫線順利完工，可望出現4鐵共站，高鐵站到台積電廠區，搭捷運只要2站，交通便利加上新一波就業人口紅利，帶動剛性居住需求，直接為區域房市注入一劑強心針。

此外，高市府已公告高鐵後站前方的廣停用地，將變更為商業區，未來與高鐵站2樓由空橋連接，帶動區域發展。

游鴻達表示，「世紀莊園」基地約2500坪，採大基地造鎮開發，逾60項公設，且具蓮池潭、半屏山景觀，規劃25~52坪、2~4房，地上26樓地標級的輕奢小豪宅，強調到站就到家，開價45~50萬元，總銷140億元，10月即將公開，目標客層預計區域客與外來客比例約為7:3。

根據高雄實價網統計，高鐵生活圈5年以內大樓，2022年均價為28.06萬元，2021年為25.17萬元，2020年為23.59萬元，2年來已有約2成漲幅。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱表示，高鐵後站的生活機能尚要仰賴前站或是左營大路商圈，未來後站停車場用地變更為商業區後，將補強當地商業機能，儘管目前生活機能尚待發展，一旦前後站大生活圈成形，可望高度發揮高鐵左營站的重要門戶優勢。