民進黨新北市議員參選人卓冠廷近期在臉書指出，新北市電纜地下化進度緩慢，3年僅有0.1％的進度，效率落後桃園35倍，目前還有5051公里待完成，若要追趕上台北市9成的地下化進度，恐需花費2000年時間。對此，新北市經發局反駁，電纜地下化專案從2020年至今年，預計可完成103案，新北市電纜地下化程度從2018年64.4％至去年的66.5％，提升2.1％的成果，程度僅次台北市85.8％，基層努力不應被抹煞。

經發局指出，電纜地下化是看不見的政績，但為了還給市民乾淨天空，侯友宜上任後就大推纜線地下化，成立專案逐年執行，2020年實施至今年，預計可完成下地電桿656支、下地17.561公里，目前列管的210案，預計2024年完成。

經發局表示，2020年至2024年預計完成下地電桿1713支，下地電纜總長度49.304公里，截至去年底，新北市地下化程度在六都排行第二，僅次台北市，且依據台電去年12月提供資料，新北市板橋、新莊、永和及三蘆等人口稠密區，電纜地下化程度皆已超過80％，其中以新莊90.5％最高、三重89.3％次之。

新北市幅員遼闊、城鄉差距大，沿海金山、石門、萬里、貢寮及山區雙溪、平溪、深坑、石碇等人口較少的行政區，因為地形受限，電纜地下化難度高，將是未來需要突破的重點。經發局指出，即便城鄉差距高，市府仍排除萬難，逐步完成施工進度，堅持力拼全國第一，讓電桿與電纜逐年消失。

新北市主要道路近年甲線）就已拔除25支電桿及纜線0.65公里；「三重區錦通街(中央市也積極進行纜線下地工程，像是汐止區大同路三段（台5場)」雖受限於變壓器供電距離、市場前道路狹小等條件，仍完成下地4支電桿及纜線0.1公里，翻轉原先樣貌。

經發局說，新北市推動電纜地下化政策是由北市經發局、市府各單位及基層里辦公處共同努力，努力不應被抹煞，依據台電資料顯示，新北市地下化纜線目前長約9671公里，雖然部分轄區受地理環境限制，市府仍會積極改善用電品質、市容景觀，持續努力。