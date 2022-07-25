立法院副院長25日會勘東勢國小爭取操場改善經費。（陳淑娥攝）

台中市東勢區東勢國小操場老舊，且周遭樹根竄入地面，致跑道隆起及龜裂，PU鋪面破損嚴重，師生及居民運動時險象環生。立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌25日會勘，爭取經費約685萬元將進行整修，以提供良好的運動場域。

東勢國小創校達百年以上，也是社區民眾重要的運動場地，該校操場跑道因年久及周遭樹根竄入地面，導致操場跑道隆起及出現龜裂現象，PU鋪面也破損嚴重。另戶外籃球場地有斑駁劣化、籃球場框架老舊無安全措施等，無法提供學生安全的打籃球。

蔡其昌表示，他是出身偏鄉的孩子，特別重視偏鄉小孩的教育權益，從擔任立委開始逐年為孩子們爭取改建教育設施，從海線地區改到山線地區，建設不分區域，只要是孩子有需要就會協助爭取。

尤其東勢國小是東勢區居民相當重要的學校及運動場地，更需要把整體的環境改建完善，降低鄉親及民眾因運動場地不佳而受傷的問題，也提供給孩子跟居民們更優質的運動場地。

東勢國小校長張玲娟說，過去在海線擔任校長時，只要學校需要任何建設，找蔡其昌一定能協助幫忙，包含東山國小的書法教室及操場都是蔡副院長任內爭取到經費改建，因此這次也拜託副院長協助運動操場及周邊設施的整建工程計畫，期盼讓孩子擁有安全舒適的運動環境，

市議員蔡成圭及王立任也到場關心表示，東勢國小是山城客家地區重點發展學校，應該擁有更好的教育環境，感謝蔡其昌副院長前來會勘、協助爭取經費，也期盼未來能順利解決學校設施老舊的問題。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益指出，此次計畫總經費約685萬元，計將進行PU環形操場跑道及跳遠及助跑道場地改善、球場面積1497平方公尺改善、增設截根牆33公尺及排水改善設施等項目。