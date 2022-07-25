搶父親節節慶商機，8月1日至8月31日圓山大飯店準備了一系列適合全家歡聚的父親節專案，給爸爸國賓級禮遇的難忘體驗，下榻接待國賓的客房，探索元首專用的密道文化之旅、品味國之饗宴、獨享國宴窖藏陳高以及國賓專屬經典禮品。8月父親月展孝心，歡迎安排父親到圓山歡度與眾不同父親節。

為慶祝父親節，圓山大飯店在金龍餐廳和圓苑餐廳推出八人成行的國之饗宴套餐，每位2,200元（八人／桌），加贈圓山密道窖藏國宴陳高一瓶、圓山好時光東方風華裝扮體驗券四張，以及升等包廂用餐（包廂數量有限，以現場安排為主），贈禮總價值約6,500元，讓圓山昔日招待重要外國元首及貴賓的國宴美饌，滿足爸爸的味蕾。

松鶴餐廳則推出四人成行的超值暢享百匯自助餐，平假日午、晚餐每位1,188元至1,628元（四人／桌），加贈赤藻糖製作之健康無負擔的巴斯克乳酪蛋糕（4吋）一個、橡木桶法國冰釀莎當妮白氣泡酒一瓶及探索重新整修的西密道文化之旅導覽四位，贈禮總價值約1,600元。

政府國旅補助已上路，每房可折抵1,300元，邀請爸爸入住圓山（周日至周四，含早餐）正是時候。除了入住14坪面山景豪華客房，體驗寬廣陽台的遼闊視野，圓山大飯店也準備二項禮物要送給爸爸，有限量專屬來訪外國元首紀念的典藏袖扣領帶夾套組，以及酒體豐厚醇和、回味悠長的圓山密道窖藏國宴陳高。到圓山當然要安排爸爸探索最神祕的圓山東密道，從時光走廊穿越塵封50年的密道，一路來到圓山最神祕人物-孔二小姐的故居，從展示的圓山文物中，讓父親細細品味屬於他那個年代的歷史記憶及圓山故事的點點滴滴。入住圓山還可以享受飯店的休閒設施，尤其戶外奧林匹克標準游泳池一定要親身體驗，全家還可以早起，陪爸爸步行到圓山風景區，健身運動，享受清晨大自然芬多精的洗禮。住房專案，每房6,888元，再使用1,300元國旅補助後，每房只要5,588元。