勞動部今(25)日公布勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計2969家，實施人數2萬1690人，較上周增加118家、人數增加935人，其中過半集中在製造業。勞動部表示，本期人數集中在製造業較為少見，主因為訂單量變少 ，因此雇主與員工協議後實施無薪假。

據統計，本次製造業實施無薪假人數2157人，較上期增加496人，佔本次增加935人的53％，其中資訊電子工業就增加了352人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，這期增加人數集中在製造業比較特別，佔了一半以上，這在前幾期較為少見，因為疫情以來都是內需產業受衝擊為主。

黃維琛說，這次有兩家規模較大的廠商實施減班休息，首先一家印刷電路板廠商就有270人，另一家工具機廠商約50人左右，光這兩家就佔了320人。在了解後，主要原因為訂單量變少 ，所以雇主跟員工協議實施減班休息，目前約定實施為3個月。

但究竟是個別廠商還是聚落供應鏈的問題，黃維琛表示，目前還沒看到好幾家印刷電路板廠商都實施減班休息，初步來看可能是單一廠家，經濟部在了解後會做相關輔導與了解。

然而也有一些相對穩定的業別，住宿餐飲業本期增加106人，但若把餐飲及住宿分開來看，大多數實施的是小型餐飲業，住宿業本期則沒有明顯增加。現在國旅、寒暑假效應出來，很多景點一房難求，平日遊客也變多，看起來產業有緩和過來，支援服務業、運輸倉儲人數則差不多。

黃維琛說，疫情發展還有許多變數，例如今年確診人數遠超去年，但因為去年有三級警戒，實際感受的衝擊還是去年比較嚴重，未來疫情帶給產業的變化與衝擊仍待觀察。