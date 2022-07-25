「直播小霸王」宥凱（右一）和「電商天后」Halo Mavis（右二）罕見同台。（采昌、馬棋朵提供）

電影《民雄鬼屋》將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱主演，定檔於7月29日農曆鬼門開。在片中飾演道士之子的「直播小霸王」宥凱也透過個人直播節目叫賣電影票，還邀來年收9億的「電商天后」Halo Mavis現身，宥凱年收則是約2億，兩人年收推估超過11億，可說是罕見的直播天王天后同台！

宥凱當晚還自貼腰包祭出「買票抽球鞋」的活動，一個晚上累積12萬次觀賞，留言數更飆到1.4萬次，短短2小時就賣出4000張票券。他此次為電影犧牲首度剃光頭，角色有輕微的心智障礙、個性膽小封閉，對他是一大挑戰：「尤其這次零台詞，完全只能靠身體語言和表情動作展現角色特性。」

「直播小霸王」宥凱在現實中是直播界百萬超級銷售員，如何詮釋與自己個性截然不同的角色？他表示：「我在工作上可能比較活潑，但是私底下我其實滿封閉的。」他透露自己以前其實膽小沒自信，「尤其是遇到不認識的人或是在新的環境裡，我常常會站在最旁邊觀察大家在做什麼事情。」

再度挑戰大銀幕，宥凱這次為了《民雄鬼屋》開始真正思考：「什麼是表演？」他事先上了兩個月表演課，努力看相關影片、新聞做功課融入角色，並對著鏡子揣摩，「讓那個人成為真正的我！」宥凱還開始觀察生活週遭不同的人事物，而這次演出人物較為陰鬱，甚至要對楊謹華動粗，也讓他必須學會迅速在戲外放下演出時的負面情緒。他對此次演出表示感謝也熱情自薦：「謝謝表演老師讓我更愛演戲，對表演有更多體會，也期待有更多機會！」