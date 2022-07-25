國民黨高雄市長參選人柯志恩確診後，今（25）日是其自主健康管理最後一天，將於明日正式開始所有陸戰行程，對於對手、現任高雄市長陳其邁有高達67.4％的防疫滿意度，她說，現在舞台在陳其邁手上，就是守成，「如果今天這個擔責在我身上，相信我也可以守住這樣的舞台。」但仍對此民調結果表達尊重。

被問到選舉剩下4個月，該如何拉近和陳其邁的差距時，柯志恩說，她個人覺得還好，自己上禮拜的民調支持度是12.8％、現在是20.8％，其實就是要正向思考，因為接下選戰就知道會很艱辛，在資源不對等之下，絕對是不對稱的戰爭。

柯志恩強調，即使目前支持度差了陳其邁3成，但連初次要闖蕩政壇的議員，都願意把資源拿出來支持她，相信自己的誠意和專業能力，可以讓更多高雄人看到，一定可縮短落差。

面對媒體追問，在高雄1、2、3選區比較落後，有什麼策略時，柯志恩回應，這些選區算是舊的高雄縣，20年來大部分都是綠遠遠大於藍，只有韓國瑜例外，現在只是又打回原形，但在那些地方也有很優秀的議員，像是2選區的李亞築經營很紮實。

柯志恩表示，自己被徵召不久就確診，明日才會剛開始跑行程，會把自己的想法傳出去，用雙腳跑遍這些地方，這就是最好的策略。