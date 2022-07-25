這場首次在古蹟推出的夜店派對，特別邀請常在世界巡迴的法國音樂製作人兼唱盤玩家 DJ Cross Cutz(見圖)前來演出。(淡水古蹟博物館提供)

為歡慶淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，淡水古蹟博物館7月30日晚間將在紅毛城舉辦「光音淡水－古堡DJ夜店趴」活動，並邀請知名DJ Cross Cutz及MC Josh共襄盛舉，前50組情侶檔入場就送巧克力，全台最強古蹟夜店就在淡水紅毛城！

壓軸登場的情人節主題夜店趴將在7月30日7時30分至晚間9時於淡水紅毛城舉辦，這場首次在古蹟推出的夜店派對，特別邀請常在世界巡迴的法國音樂製作人兼唱盤玩家 DJ Cross Cutz前來演出， MC Josh也將親臨現場炒熱氣氛，前50組情侶檔入場再送知名品牌巧克力。

現場還特別設計戶外微酒吧，提供各式無酒精飲品選購，紅城小舖也同步推出情人節好禮優惠活動，音樂、美景加上巧克力，歡迎提前在古蹟度過情人節，微醺嗨一波。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月主推的「光音淡水」活動中，最後一場主題活動「古堡ＤＪ夜店趴」邀請大家一起來狂歡，打開大眾對古蹟音樂的想像力，順道提前度過情人節，享受浪漫的夜晚。

本活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，參與活動者需配合量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩等，活動詳細內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

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