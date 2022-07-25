宇隆(2233)今日推出的第一個自主品牌產品TUF ONE行星減速機，鎖定包括半導體、無人搬運車、機械手臂、機械加工設備、智能化自動倉儲等與智慧製造及工業4.0相關應用，也代表從以往的代工生產，正式朝向產品設計製造組裝邁進。

宇隆董事長劉俊昌表示，TUF ONE行星減速機領先業界推出產品三年保固的承諾，不僅已取得多項技術專利包括潤滑機制、防脫機構等，並在多國完成專利註冊，有別於其他市售產品更具有扭轉剛性高(定位精度高)、背隙1弧分內(剛性佳)、壽命長等特性，加上每一個TUF ONE產品，除了有專人具名確認產品出廠品質外，並以汽車產業最嚴格的生產履歷追溯標準，提供品質保證。

此外，宇隆特別委任義大利知名紅點設計公司MM Design，為TUF ONE行星減速機注入美學工藝設計元素，減速機搭配低功率伺服馬達，更進而達到精度高，又可以協助客戶降低成本。劉俊昌指出，看好全世界工廠加速推動產線自動化升級的龐大需求，隨著產品銷售通路的持續擴大，預計TUF ONE行星減速機，對於宇隆科技未來的整體營收及獲利帶來貢獻。

宇隆2022年上半年合併營收17.5億元，年增5.07％，創下同期新高，展望未來，除了TUF ONE行星減速機擴大市場版圖外，隨著大陸政府積極推出振興方案及優惠措施，以及自行車及工業應用事業訂單的持續加量增單，宇隆將受惠於客戶的需求持續攀升，預期今年下半年及全年營收有望優於去年同期。