又見少年暑假開打，台南市蘇姓少年與朋友24日深夜3時許到北海KTV唱歌，席間不滿莊姓少女被另群少年邀約到附近的合家樂KTV陪唱，衝到對方包廂嗆聲後離去，王姓男子不滿被嗆，找來10多人衝進北海包廂打打出手，張姓男子突然遭酒瓶砸破頭破血流，友人驚嚇報警，雙方肇事人雖不提告，警方仍打算依照聚眾鬥毆或社維法，陸續找人到案說明。

學生放暑假，社會又不安，17歲蘇男與朋友玩到凌晨3時許，續攤到北區北海釣蝦場唱歌，唱到一半卻見17歲莊姓少女藉口父親打電話要求回家，離開包廂，事後卻發現莊女跑到附近的合家樂釣蝦場KTV與另群少年歡唱。

蘇男不滿對方將女孩子搶走，逕自跑到對方包廂嗆聲發生口角，他回到北海KTV後不久即返家，卻不知道對方已悻悻然準備尋晦。

17歲王男不滿被嗆，打電話找來10多名友人聚集在合家樂釣蝦場外，越說越激動，索性帶人衝進北海包廂，不分對象，5、6人對著包廂內31歲張姓男子一陣痛毆，並持酒瓶砸破張男頭部，張男與友人對突來的攻擊驚愕莫名，摀著鮮血直流的頭被送醫院救治，無生命危險。

王男率眾鬥毆過程僅3分鐘，隨即離去，包廂民眾報警，警方到場已找不到施暴者，全案交給偵查隊調查。

警方24日下午只找到蘇男與王男2少年到案，了解案情竟為了搶女生陪唱而起，雙方皆不願提告，警方仍陸續通知參與者到案，全案打算依照社維法或聚眾鬥毆偵辦，另依兒少權法違反容留少年，對業者開罰。