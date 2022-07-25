出生於新加坡的孫燕姿，2000年在台灣歌壇出道，以一曲台語童謠改編的〈天黑黑〉打響知名度，之後迅速在華語圈走紅，並於2005年拿下該屆金曲歌后獎座，而孫燕姿的私下生活也相當美滿，近日迎接44歲生日的她，罕見在慶生照中曝光與老公的合照，以及一雙子女玩得不亦樂乎的模樣。

孫燕姿出道超過20年，身為金曲歌后的她，是華語歌壇的代表性人物之一，而孫燕姿的私生活也相當圓滿，2011年她宣布與荷蘭籍印尼裔老公納迪姆(Nadim Van Der Ros)結婚，隔年10月生下兩人的第一個愛的結晶「納小子」，之後又生下第二胎，湊得「好」字，成為人妻與人母後的孫燕姿，雖然持續發片、上節目，但工作量已較婚前減少許多，將多數心力都放在享受家庭生活與陪伴孩子成長。

孫燕姿歡慶44歲生日，罕見曝光老公納迪姆及一雙子女的生活照。(取材自孫燕姿 Sun Yanzi臉書)

孫燕姿前天(7/23)迎接44歲生日，特地提前一天在臉書曬出一系列跟好友、親屬慶生的照片，發長文抒發感觸，感謝眾人讓她總是能被看見並且被愛著，周遭總圍繞著可愛而美麗的人們，因此即使她覺得自己總是宅在家，又老又醜且各方面都很糟糕，但卻始終感受到特別並且被愛著，「唯有這種時刻，才會發現身旁那些不顧一切留在身邊的人們，無論情緒多暴躁，這些人仍愛著我，仍把我當作朋友及家人」。

隨著這篇感性慶生文，老公納迪姆也罕見現身，陪在老婆孫燕姿身旁切生日蛋糕，納迪姆看上去雖然添了白髮也稍微發福，但氣色與精神看起來相當不錯，另外，孫燕姿還分享一雙子女大玩牆壁噴漆塗鴉的照片，孩子們看上去玩得很開心，且比起之前曝光的照片，長大了不少。