藝人林志穎22日駕駛特斯拉於桃園蘆竹區中正橋發生嚴重車禍，父子倆及時被救出，當時奮不顧身救人的民眾被大讚，不過現在卻出現另一派聲音，就是發生意外時究竟該不該去救援。律師賴芳玉昨（24日）也針對這起車禍寫下自身看法，並以父愛的角度進行分析。

賴芳玉律師將人生比喻為一張考卷，20歲前都是是非題。20歲到40歲選擇題多於是非題，而40歲以後就是主觀的申論題，「我看到了申論題。原來一個客觀世界，好多的主觀描述，所謂的真相，都是主觀的真相。」然後自從網路媒體開始存在後，眾人推文的、分享的，都好像不能相信，「大家對一個事件，開始主觀的申論了」。

她以林志穎車禍為例，以是非題和申論題的角度來解釋，答案完全不同，「在生死一線間，即便名利雙收的人，只要繼續活著，就繼續享有這世界給出的名利，但能讓自己無條件付出生命的，失去所有一切的，唯有愛。對孩子的愛。」她認為，這場車禍的當下，就是生死一瞬間的選擇，「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷，這就是純粹的愛。」

賴芳玉最後感性的表示「很多人說命運之神眷顧林志穎，死裡逃生，也是人的良善，見義勇為的良善，或許就是神因愛而感動，而守護著」，但到了現在這年紀，「我的申論題，寫的很簡單，也透著我的主觀世界，多期待與渴望這世界多一點良善與愛」。引起下方網友感動的留言「很正向」、「純粹的愛很簡單」、「特斯拉自撞事件中，唯一看過最有溫度的文章」