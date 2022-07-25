新竹市111年軍民聯合防空（萬安45號）演習，25日下午1時30分至2時實施，全面進行人、車交通管制及協助指導民眾疏散避難，全市道路下午1時30分起，全面淨空，由於不少學校已加開暑期輔導課程，在校學生也緊急至避難所演練，整個過程秩序良好。

代理市長陳章賢今天下午偕同行政院動員會報、統裁部、新竹後備指揮部、警政署評核官至全市各單位了解相關演習作為，包含空襲、大樓失火、搶劫、救護等演練。

陳章賢表示，萬安演習是全民國防教育非常重要的一環，可以百年不用，但不可一日不備，尤其台灣的護國神山高科技產業集中在新竹市，戰備位置相對重要。

他說，防災永遠走在救災前，市府有責任、有義務保障市民的生命財產安全，相關單位每年辦理萬安演習，目的是要讓市民提高警覺，平時就能夠熟悉避難的標準作業程序，一旦遭遇空襲狀況，才能夠處變不驚。

警察局長郭士傑指出，轄區共有2963處防空疏散避難設施，可容納254萬人，今天下午的萬安45號演習，希望在防疫期間依然能建立市民突遭空襲時的緊急應變作為，整個過程相當良好。