MCU廠盛群(6202)今(25)日舉辦法說會，盛群坦言，下半年MCU的ASP下降恐是必然趨勢，但也不用過於悲觀，目前看到訂單主要還是以延遲狀況比較多、非消失，MCU應用領域廣，「市場總有一天會回來」!

盛群第二季合併營收16.65億元、年減少0.3%，歸屬母公司稅後淨利3.5億元、年減少31%；每股稅後盈餘為1.57元；單季毛利率為52.8%。累計上半年合併營收為35.83億元、年增加14%，歸屬母公司稅後淨利8.67億元、年增加0.8%，每股稅後盈餘為3.84元；上半年毛利率為52.1%。

盛群上半年度營收比重分配，整體微控制器IC營收佔80%，微控制器IC於111年上半年度出貨數量達3.76億顆，較去年同期減少 11%。

展望第三季，發言人蔡榮宗表示，預計營收會相較第二季下滑，第三季、第四季則相似，主要是第三季的訂單其實早在今年第一季就底定，但整體產業不振，盛群和客戶商討，採逐月調整，所以不會有很大的跌幅，但可以確定整體下半年會不如上半年；全年營收則會相較去年個位數衰退，至於何時可以結束這波「度小月」，他則表示，主要要看庫存去化 市場回溫的速度。另外，這波產業修正狀況目前都還在預期中，盛群有掌握整體狀況，沒有超過預期太多。

MCU價格部分，蔡榮宗坦言，MCU價格平均單價會比上半年下降，除非有新產品出來調和產品組合，不然，ASP下降是必然趨勢。但他也強調，目前看到訂單主要還是以延遲狀況比較多，而非消失，MCU應用領域很廣，日常都會用到各個領域，市場總有一天會回來。

盛群下半年各個產品線表現來看，無刷直流(BLDC)持續成長，安防也是成長力道很明顯，健康量測持平，Touch MCU(觸控微控制器)、RF(射頻)則會在數量上減少20~30%，32位元產品因為電競需求減緩，預計也會減少15~20%。

下半年毛利率部分，蔡榮宗表示，第三季、第四季一定會下降，幅度要看後面價格壓力、單價等。

在負面雜音環伺下，盛群也釋出相對好的訊息，那就是盛群早期大陸營收占比80%，現在已經低70%，主要就是海外部分(非台灣、大陸)的比重則從10%增加到18.3%，有一部分也是海外轉單力道，該動能看好會持續一陣子。