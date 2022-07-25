北投麗禧溫泉酒店即日起於C'est Bon歐陸餐廳推出全新夏日菜單，主廚李中煜i全新規劃設計，精選寶島北、中、南與東部地區代表性經典料理，結合夏日當季食材，融入法式細膩烹調手法，透過豐沛味蕾堆疊與精緻擺盤帶領饕客以舌尖品味夏日風情。午間套餐價格每套1,680元+10%起，晚間套餐每套2,280元＋10％起。

C'est Bon 歐陸餐廳推出的夏日菜單，第一道開胃小品即充滿靈濃濃台味，靈感來自南台灣經典的「古早味番茄切盤」，以繽紛小巧的糖果番茄去皮梅漬入味，加入醋薑粒點綴提味，番茄清湯凍增加口感，最後鋪以特製醬油慕斯勾起熟悉的兒時滋味。開胃前菜「台東旗魚／茄子／破布子」特選鮮甜回甘的新鮮台東旗魚，表皮炙燒後切丁拌製成清爽韃靼，以夏季盛產的茄子去皮後製成法式經典茄子泥鋪底，選用台式破布子以南法黑橄欖醬手法，取出果肉後拌入鯷魚、蒜頭、橄欖與檸檬等熬製成破布子沾醬增添特有鹹香，撒上手指萊姆變化口感風味，上桌前以龍眼木煙燻，呈現色香味飽滿的感官享受。

湯品「南非鮑魚／澎湖小卷／馬祖淡菜／魷魚澄清湯」以北投在地名品魷魚螺肉蒜酒家菜為發想，呈現台灣這片海島上富饒的漁產，以奶油香煎南非鮑魚、拌炒新鮮澎湖小卷，以及烹煮馬祖淡菜，再以自製墨魚米餅點綴，最後倒入以蝦米、青蒜、魷魚、香菇、大蒜熬製而成的魷魚澄清湯，每一口都喝得到來自食材的鮮甜滋味。

「彰化胭脂鴨與巨峰葡萄」有別於法式鴨胸料理常見的櫻桃醬汁，主廚特選來自彰化的巨峰葡萄搭配以軟嫩多汁著稱的14天熟成胭脂鴨胸，小火慢煎至鴨胸皮脆肉嫩，刷上蜂蜜調味，佐以發酵48小時的巨峰葡萄拌入紅酒醋熬煮成酸甜醬汁，作為配菜的鴨肉塔，取酥皮填入以雞高湯熬煮的鴨腿絲，鋪上自製瑞可達起司與香料紅酒醬汁，上層堆疊新鮮切片巨峰葡萄，鮮甜果香更顯鴨胸獨特美味

「美國Prime肋眼／馬鈴薯千層／松露醬汁」採用5oz肋眼心與上蓋肉，油脂分布均勻不膩口，與香甜帶果香的馬德拉醬汁風味絕配，搭配口感極具層次與厚實的馬鈴薯千層，上層點綴大蒜蛋黃醬與松露醬增添濕潤口感，再佐以台灣季節時蔬，刨上主廚特製鹽漬蛋黃提味增色。另一道海鮮主菜「波士頓龍蝦/柑橘紅蘿蔔/柑橘奶油醬汁」法式料理最講究的就是醬汁，以法國傳統的做法，將蛋黃、濃縮柑橘汁及白酒隔水加熱再打發，形成上緣濃而綿密的泡沫，覆蓋在經過濃濃奶油香煎過的波士頓龍蝦上，搭配新鮮柑橘水果一同品嘗，清爽的醬汁襯托出龍蝦絕美海味。