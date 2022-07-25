有媒體報導「弱勢女冤獄悲歌遭冒名犯案莫名坐牢」，指檢察總長為遭冒名的劉淑萍提非常上訴，卻得不到司法救助；最高法院澄清，台中地方法院並未裁定更正被告為劉夢萍之姓名，將原判決併同更名裁定向劉夢萍送達，因判決尚未確定，不得對原判決提起非常上訴。至被冒名之劉淑萍如何救濟，不在本案非常上訴審理範圍內。

檢察總長提起非常上訴指稱，劉夢萍在檢察官偵訊時，冒用「劉淑萍」名義應訊，檢察官聲請簡易判決處刑及法院審判之對象仍為劉夢萍，但因劉夢萍於竊盜行為時為12歲以上未滿18歲之少年，未先經少年法庭處理，即由檢察官逕行聲請簡易判決處刑。

非常上訴主張，台中地方法院未諭知不受理之判決，卻判處罪刑，檢方為劉夢萍之利益，對原判決提起非常上訴。

但最高法院認為，檢察官對真正犯罪行為人實施偵查訊問而以偽名起訴，審判之對象仍為檢察官所指真正犯罪行為人之被告其人，因刑罰權之客體同一，僅姓名、人別資料不同，如於審理中查明時，由法院逕行更正被告之姓名、人別資料；倘於判決後始發現者，亦由原法院裁定更正被告姓名、人別資料重行送達即可。

最高法院指出，本件台中地方法院並未裁定更正被告之姓名，將原判決併同更名裁定向劉夢萍送達，難認已對劉夢萍合法送達，原判決自屬尚未確定，不得對原判決提起非常上訴；劉夢萍得於收受上開更名裁定及原判決後，於法定期間內提起上訴救濟。至被冒名之劉淑萍如何救濟，不在本案非常上訴審理範圍內。