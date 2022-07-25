2022高雄市旅行公會國際旅展7月22日起一連4天在高雄展覽館舉辦，搶攻後疫情觀光市場。其中，又以國旅最受到矚目，屏東館以「勝利星村」為主題，盼吸引遊客相約到屏東，來場漫遊。

縣府交通旅遊處表示，高雄旅展期間除可讓現場民眾玩遊戲抽 好禮外，也規劃獨具屏東特色的舞台遊戲，讓民眾享受遊戲的過程 並更加認識屏東，現場發送特色禮贈品與民眾互動搶答，讓民眾留 作紀念。

此外，今年夏季屏東縣政府持續推出「觀光郵輪巴士」，自首 條爆紅的「台灣好行神山線」及「185沿山可愛咖」上路後，更在疫情趨緩即將迎接盛夏之際，縣府將在 7月16日推出2條全新「185沿 山大車路」和「斯卡羅線」獨家路線，要帶民眾從屏北到屏南一次玩透透。

在暑假期間也將於7月22日推出為期一個月的「2022屏東空中嘉年華系列活動」，誠摯邀請全國民眾來屏東館遊玩，一同沉醉在屏東的迷人風光，詳細內容請洽屏東縣政府交通旅遊處網站。

此次，參展業者包括屏東縣霧台鄉公所、屏東縣觀光協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東可可園區、天使花園休閒農場、禾宏生技酒廠、亞美果企業、一把皂企業社、古意生活、曾志元巧克力、小雨果巧克力及保證責任 屏東縣青檸運銷合作社，讓民眾從遊程到伴手禮，食宿玩購一次滿足。