因為新冠肺炎疫情延期一年的「第2屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽」，明天（26日）起在嘉義市熱情展開，包括UBA大專籃賽公開男一級2連霸政治大學、HBL高中籃球甲級聯賽冠軍新竹光復高中、JHBL國中籃球甲級聯賽冠軍北市金華國中等勁旅，共40支國、高中及大專球隊與賽。

第1屆王輝盃是政大雄鷹男籃2017年成軍後隊史首冠，去年王輝盃大專挑戰賽也封王，如今狹著UBA 2連霸之姿尋求3連冠，這場賽事更是南山高中畢業的宋昕澔與吳志鍇兩位好手加入政大雄鷹的首個盃賽，政大男籃隊總教練陳子威表示，新冠疫情2年多以來，幸好有王輝盃能讓隊上新生在UBA聯賽新賽季前有高強度比賽與球隊磨合，政大本屆將以純本土11人應戰，挑戰衛冕難度不小，雄鷹將全力以赴。

王輝盃大會榮譽會長、嘉義市長黃敏惠說，第1屆王輝盃盛況至今仍為嘉義人津津樂道，今年光球隊就有近千人齊聚嘉義市，歡迎各地球迷趁暑假來「嘉」看球，體驗學生籃球的熱血，並盡情享受嘉義的美食、美景與人情味。

本屆王輝盃比賽地點在嘉義高中、嘉義市國民運動中心及嘉義國中，5天共80場比賽。第1屆王輝盃首創每場比賽皆有直播及數據，今年更由PLG知名球評小胡擔任導師，花了兩個月親自培訓8位菜鳥主播，為超過50場比賽提供主播講評，讓未能親臨現場的球迷可以更融入比賽，小胡也將擔任最後2天複決賽電視轉播的球評工作，決賽日要挑戰連播6場的馬拉松式講評，小胡笑說：「去年因王輝盃讓我被PLG看見，今年回娘家『播好播滿』，拚了！」