隨著通膨居高不下、利率節節攀升，央行官員、政治人物、經濟學家和各方投資人對於美國經濟是否已經陷入衰退各有說法，有些主張美國就業仍然強勁，經得起借貸成本升高，有些認為美國已經或即將陷入衰退，有些人主張美國即使陷入衰退，頂多也只是溫和衰退，暫且不管美國經濟究竟衰退了沒，現在有一點很清楚，那就是有一些美國消費者已經開始沒辦法按時繳帳單，尤其是那些手頭較不寬裕的人，這被視為是美國經濟步入衰退的警訊之一。

●經濟衰退沒？

美國第一季國內生產毛額（GDP）季減年率為1.6%，根據路透社調查，經濟學家預期本周四公布的第二季GDP將僅增長0.4%。但也有部分投資人預期美國第二季GDP可能再度陷入負成長，GDP連續兩季呈現萎縮即符合公認的「技術性衰退」定義。

美國6月的就業活動依然強勁，非農就業新增37.2萬人，為連續第4個月就業人數超過35萬人，失業率也仍保持在低點3.6%。然而上周公布的初領失業金人數創下8個月來新高，意味著美國就業市場正在轉弱。

上周末公布美國7月綜合採購經理人指數（PMI）初值從6月的52.3大幅下滑至47.5，亦即陷入萎縮，為近兩年來首見。服務業PMI初值下滑至47，創下2020年5月來新低，給整體商業活動帶來最大的拖累。7月製造業PMI跌至52.3，創下兩年新低。受到美元走強和外部需求疲弱影響，新訂單分項指數連續第2個月呈現萎縮，就業指數顯示增長放緩，而出口訂單指數亦跌破50榮枯分界點。

美國財政部長葉倫周日接受媒體訪問時表示，強勁的招聘數字和消費者支出顯示美國經濟目前並未陷入衰退，「這不是一個處於衰退的經濟。但我們正處於成長放緩的過渡期，而這是必要且適當的過程」。

但她也坦承經濟存在衰退風險，並稱衰退「並非不可避免」。在談及美國GDP可能連續兩季負成長時，葉倫表示，即使第二季數據為負數，也不代表經濟衰退已經扎根，因為美國的就業市場仍然穩健且需求強勁，「衰退是經濟普遍疲軟，但我們現在並未看到這種情況」。

白宮首席經濟顧問Brian Deese周日則在推特上表示，即將發布的第二季數據是「往回看的」，也就是提供重要的脈絡，然而招聘、支出和生產數據看起來都很穩健。

但弔詭的是，數據顯示公司還在招聘，但產出卻在下滑。消費者對未來感到悲觀，但也還在繼續消費。經濟狀況也反反覆覆，連專家們也想找出答案。

Glassdoor資深經濟學家Daniel Zhao表示，初領失業金人數增加，但持續請領失業金人數幾乎維持不變，這之間的脫勾情況「很怪異」。

聯準會理事·沃勒（Christopher Waller）在最近的一次網路研討會上表示，美國的就業增長與產出萎縮之間的落差很奇怪，而企業收入和產出數據之間的背離則是一個謎。

連專家們都對經濟形勢都感到困惑，也難怪一般美國人會感到焦慮、疲乏和沮喪。作為消費者、投資人和勞動力的一份子，普通美國民眾雖感覺到這個國家正處於經濟的轉折點，但對於接下來會發生什麼以及該如何準備並不清楚。(2-1)