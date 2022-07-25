美國經濟衰退新警訊，文接(2-1)

●新警訊：繳不起帳單

當所有人都將焦點放在聯準會到底會在7月底的會議上升息100個基點還是75個基點，以及美國第二季經濟是正成長亦再度陷入負成長之際，上周信用卡和行動電信公司發布的業績報告雖未引發太多關注，卻被視為是經濟的一大警訊。

美國主要信用卡公司Discover Financial Services (DFS) 和Capital One上周公布的第二季獲利意外疲弱，股價應聲重挫。

美國第四大信用卡發卡公司Discover Financial上季營收年減9.9%，為32億美元，但優於今年第一季的29億美元。淨利年減35%，為11億美元。每股盈餘為3.96美元，較去年同期的5.55美元大減。

該公司表示，第二季獲利大減與非利息收入暴跌52%有關，其中大部分是因為股市下跌導致的資產未實現損失，以及提高貸款損失準備金。

美國第三大信用卡公司Capital One第二季度營收為82.3億美元，雖然較今年第一季的81.7億美元和2021年同期的73.7億美元成長，但仍不及華爾街預期的82.6億美元。經調整後每股盈餘為4.96美元，較今年第一季的5.62美元和去年同期的7.71美元大幅衰退。第二季貸款損失準備金為10.9億美元，遠超出第一季的6.77億美元。

由於貸款的拖欠率小幅升高，兩家發卡巨頭都提高了壞帳準備金，也凸顯出對未來幾個月經濟走向的擔憂。總體經濟環境存在許多不利因素，通膨仍然熾熱，聯準會連環升息的動作不會立即發揮抑制通膨的效果，而利率不斷走升最終可能減緩經濟增長。

Capital One執行長費爾班克（Richard Fairbank）在財報發布後的法說會上表示，消費者面臨的最大阻力是物價通膨和利率升高。通膨可能侵蝕消費者在這場大流行病期間所積累的多餘存款，尤其是當物價漲幅持續超出薪資增長。費爾班克並表示，利率升高也可能使消費者支付每月帳單利息的費用增加。

付不起帳單的情況不只出現在銀行業。AT&T在上周發布的財報中表示，行動電信用戶支付每月帳單的速度越來越慢。執行長史坦基（John Stankey）在法說會上表示，我們看到壞帳增加到略超出疫前水準和收款周期延長。但他也表示公司高層仍然預期客戶會支付帳單，雖然可能會有些延遲。

其同業Verizon上周五下修全年展望，股價應聲大跌6%。與AT&T一樣，Verizon亦表示消費者行動通信量下滑，通膨環境顯然正在影響消費者行為，「消費者的預算開始變得吃緊」。

美國一般消費者的生活壓力升高，但富人則未必勒緊腰帶，鎖定高收入階層美國運通（American Express）上周五公布的財報優於市場預期，激勵股價上漲逾4%。

其執行長史奎里（Stephen Squeri）在財報中表示，這是受惠於旅遊和娛樂支出「強勁反彈」，這類支出在4月首次超過疫前水準。他並表示，美國運通的信貸業務仍然非常出色，貸款拖欠和沖銷都接近歷史低點。

史奎里並表示公司正在密切關注就業相關數據，因人們失業與能否支付帳單息息相關，這可能成為一個問題。在談及美國運通卡會員的行為為何與一般消費者不同時，史奎里也坦白表示「答案很簡單，就是他們有更多錢」。(2-2)