命理師沈嶸發願「每月捐十萬，持續二十年」的計劃，於今年7月已正式邁入340萬元，物資捐贈累計達11305份，持續朝2400萬元總目標邁進。近日，她針對黃嘉千與夏克立的離婚官司進行通靈，發現2人在2006年結婚時就是「刑剋」的關係，彼此個性、脾氣完全不適合，現在雙方彼此刑剋。

沈嶸老師以能量學的角度觀察，發現通常關係刑剋會有以下現象，「1、控制對方的行為，如：經濟大權、教養模式或生活方式等；2、拒絕良好的溝通，失去對另一方的同理心；3、雙方沒有真愛的頻率，只在乎自己的地位和權利義務。」關於2人未來走向？沈嶸老師也抽出了塔羅牌「聖杯八」，解讀2人其實早在至少2、3年前就已對彼此沒有感情，目前只聚焦於處理離婚事宜，未來兩人將分道揚鑣，此生緣份斷盡，她也說道現在若能「好聚好散」就是最好的結果，但實際上相當困難。

本月，沈嶸捐款10萬元給「紅心字會」，響應紅心字會向日葵獎助學金，增設「沈嶸老師特別勵學獎」助弱勢學童安心就學，提供凡是符合資格的國中小、高中職、大專弱勢家庭就學子女，皆可申請獎學金補助，同時還加碼贈送「魔法滾珠精油100支」、「沈嶸老師著作100本」、「塔羅占卜優惠券100份」，為弱勢家庭提供魔法正能量；另外，沈嶸老師再捐贈「魔法茶50罐」、「魔法唇蜜50支」、「沈嶸老師著作50本」、「塔羅占卜優惠券50份」給「台灣食物銀行聯合會理事長兼忠勤里長方荷生」，讓弱勢族群也能接觸魔法正能量。

「紅心字會」自民國79年開始擬定「弱勢家庭兒童扶助計畫」，扶助清寒弱勢學童順利就學不至於中輟。每年提供約6百至8百位國中小、高中職和大專的弱勢家庭就學子女3千元至1萬2千元的獎助學金，並從中遴選5至10位，特別頒發2萬元的勵學獎勵金。沈嶸老師表示「再窮也不能窮孩子」，這次希望能透過紅心字會的幫助，以獎學金的方式協助許多弱勢家庭的學生，甚至幫助雙親為受刑人的孩子能夠拋開負面影響，得到實質的肯定與溫暖的關懷，繼續努力向上。沈嶸老師認為不應放棄每一株幼苗成長的機會，期望大家能跟著沈嶸老師一同協助弱勢家庭的學生繼續向學，成為台灣未來的棟樑。

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