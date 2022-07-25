李玖哲9、10月分別在北高舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

李玖哲9、10月分別在北高舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

李玖哲距離上次小巨蛋演唱會睽違三年，今（25日）舉辦記者會，宣布將在9月在台北流行音樂中心舉辦「李玖哲2022『今天星期幾』演唱會」，並於10月前進高雄流行音樂中心，這也是他出道近20年首度在高雄舉辦個人演唱會，李玖哲表示之前和姚元浩因為主持節目去了很多地方，遇到很多人都問他什麼時候才到中南部開演唱會，每次的回答都是下次，現在他終於可以跟大家說要到高雄辦演唱會，「你們這些問過我的人，我都記得你們的樣子，你們不要騙我喔，一定要來，台中的朋友也不要擔心，高鐵很快，你們可以選擇到台北，也可以選擇去高雄！大家都要來」。

他之前首度攻蛋不僅大秀養眼好身材，這次卻打算不再脫，幽默笑問：「不可以每次跟大家見面都露，滿噁心不是嗎？」老婆不介意他露身材，但這回開唱她考量需隔離且放心不下岳父岳母，加上日本近期疫情又升溫，李玖哲貼心不想老婆飛來飛去增添染疫風險，但又不捨老婆獨自待在日本，「每天跟她聊天、視話，早上晚上都會，我們不在一樣的地方但老婆非常支持我，給我很大的鼓勵，前天她看到我要表演的場地有說『很漂亮』。」

他上一次在小巨蛋開唱數度淚灑舞台，自招小小事情就會感動，一個人在家看卡通也會感動到落淚，而之前跟老婆視訊也會哭，「很幸運找到好的老婆，為了工作要跟她分開，但她給我全力支持，非常謝謝她。有時候覺得自己很自私，為了做音樂、為了夢想卻讓她一個人在那邊，每次要離開她時都很難受、難過，她也知道但她從沒有抱怨過我又要離開、又要分開，所以我心裡充滿了感謝」。

他出道近20年累積的作品非常多，歌迷們也相當好奇此次演唱會的歌單會如何編排，李玖哲自認排歌單真的超難，每天睡前排一個，睡起來又換一個，一直改來改去，之前演唱會唱了比較多別人的歌，這一次應該會唱比較多自己的歌，目前仍在苦惱中：「我還在想，好難喔。」至於演唱會彩蛋，他則說：「不知道大家覺得什麼樣的表演算是彩蛋，但是煎蛋我很會，哈哈哈~放心啦，只要來看演唱會，一定會讓你覺得值得。」演唱會門票27日在寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商開賣。