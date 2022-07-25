新竹市立棒球場出包，市府25日坦承因趕工導致品質不足，球場目前也尚在驗收中；對此民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書發文質問前正、副市長林智堅與沈慧虹，「為何驗收中的球場可以辦比賽？」

高虹安說，林智堅和沈慧虹津津樂道的棒球場改建政績，竟然是在趕工、急就章下完成，更誇張的是，明明尚未驗收完成，卻急著舉辦比賽，邀請總統和黨內大咖來「作秀」，絲毫不顧球員安全，也不重視球迷的觀賽體驗，甚至還有球迷在虹安粉專陳情，貼出被外露的鐵絲割傷的照片，完全無法接受新竹市政府拿球員跟球迷的身體來驗收。

她說，新竹市的半導體業無塵室能夠達到世界標準，台積電等廠商的晶片可以做到全世界客戶都滿意的規格，傳統產業無論是玻璃、貢丸都競競業業，認真看待自己交出去的每1件產品。

但為什麼我們新竹市的公共工程會做出這種千瘡百孔、被球員球迷退貨的棒球場？

高虹安指出，剛開幕就停賽，台灣球場不夠格的消息傳遍世界，也會連帶影響國際賽事來台舉辦的意願，這是1個要跟國際接軌的新竹市該有的樣子嗎？

她也在臉書提出問題說，請問沈慧虹，口口聲聲說「讓專業的來」，難道趕工、忽視細節、急就章作秀，不顧球員與球迷風險，花錢找網紅業配，替未驗收完成的球場擦脂抹粉，就是妳口中的專業嗎？

新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證沈慧虹的行政能力和執行品質，新竹市民應該能夠很清楚做出判斷，新竹棒球場改建推手沈慧虹，有沒有能力作為下任市長。