行政院長蘇貞昌今（25日）、明（26日）兩天在官邸邀請新北市37名議員參選人便當會，民進黨新北市長參選人林佳龍本來不參加卻突然現身，對此，蘇貞昌表示，行程訂得很快，林佳龍特別趕來表示他的重視跟誠意，大家從各方面交換意見，希望讓新北更進步。

蘇貞昌表示，自己當過台北縣長，對於新北非常了解，而平常做一個行政院長，就要多跟地方接觸、接地氣，特別藉機會來約請新北的地方議員，大家聚集在一起，對於中央在地方的施政以及地方的需要，大家交換意見、互相了解。

蘇貞昌也說，林佳龍擔任閣員期間，對於新北很多的交通規畫以及對於各方的建設，他也都非常地注意。今天特別撥開原訂的行程趕來，因為這個行程訂得很快，而林佳龍做為一個要參選新北市長的人非常忙，特別趕來表示他的重視跟誠意，我們非常高興。大家從各方面交換意見，希望讓新北更進步，大家更互相團結合作。

另外，關於便當會被外界質疑行政不中立，蘇貞昌回應，做為一個政務官，來隨時了解行政院在各方面所做的事情和地方是否契合，以及對於自己政黨的候選人給予支持、加油，是天經地義的事。