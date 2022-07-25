近日從東山市區往東原的南99線，隨處可見一串串結實累累、掛在枝頭上的龍眼果實。（張毓翎攝）

台南市東山區是全台龍眼最大產區，今年產量受氣候影響，僅剩1至2成，目前已是早花產期，近日運銷到台北果菜市場的龍眼鮮果，每台斤喊到100元，拍賣價是去年產季初期的2倍，隨著採收烘焙的主產季將至，區農會預估，今年民眾買龍眼鮮果或果乾，可得多付一點代價。

東山龍眼種植面積廣達1300公頃，占全市將近4成，不僅是台南最大產區，種植規模也是全台排行第一，每年7月下旬到8月為採收季，近日從東山市區往東原的南99線，隨處可見一串串結實累累、掛在枝頭上的龍眼果實，農民說，目前龍眼成熟度約5、6成，零星早花的部分則已陸續採收。

今年3月霪雨導致台南龍眼農損情形嚴重，果樹開花情形不如去年茂盛；東山區農會推廣股主任蘇芳賢表示，去年結果率達9成以上，但氣候遇到大旱，許多結出的龍眼果實都非常小顆，不過，今年結果率反而太低，初步觀察下來，結出的果實產量只剩以往1、2成。

蘇芳賢說，上周農民有一些早花產季採收的龍眼，送往台北果菜市場拍賣，每台斤喊價到100元；相較去年產季初期時，拍賣價最高只喊到40至50元，即便愈接近盛產時，市場產量增多，價格應該會回跌一些，但預估今年整體行情價還是將比去年高。

東山許多種植龍眼的家戶，除販售龍眼鮮果，還會用土窯焙製龍眼乾，大約10台斤龍眼鮮果經烘焙乾燥後，成為3台斤帶殼龍眼乾，經去殼去籽後，剩下1台斤的龍眼乾肉，蘇芳賢說，製作龍眼乾得花更多人工和時間，龍眼鮮果價格上漲，其果乾售價勢必會漲更多。