睽違2年的「高雄富邦馬拉松」將於10月底復辦，高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，希望所有民眾都能加入「高富馬」行列。（洪浩軒攝）

睽違2年的「高雄富邦馬拉松」將於10月底復辦，高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，希望所有民眾都能加入「高富馬」行列。（洪浩軒攝）

睽違2年的「高雄富邦馬拉松」將於10月底復辦，高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，希望所有民眾都能加入「高富馬」行列。（洪浩軒攝）

受到新冠肺炎疫情影響，睽違2年的「高雄富邦馬拉松」將於10月底復辦，高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，除了結合萬聖節變裝派對，也首度落實運動平權讓身障者也可以共同奔跑，並特別安排「山海河港」路線，跑者可沿途欣賞高雄之美，總獎金282萬元更是突破新高。

年度馬拉松盛事「高富馬」因疫情侵擾連續停辦2屆，隨著疫情趨緩高市府運發局終於決定在今年10月29日、30日復辦，由於舉辦時間適逢萬聖節，主辦單位特別規畫萬聖主題親子派對，並增設3K變裝遊行組，讓親子可以在玩樂過程中也能體驗運動快感。

此外，此屆「高富馬」也相當重視運動平權理念，全國首創視障組、競速輪椅組及運動輪椅組，鼓勵身障者一起跑出健康，不分族群希望所有民眾都能加入「高富馬」行列，這除了落實運動平權，也是踏出台灣運動接軌國際重要一步。

此屆「高富馬」的行徑路線也備受期待，高市府運發局長侯尊堯表示，賽事起點從高雄國家體育場出發，隨後沿著全新完工的綠廊道行經愛河、駁二特區並跑進高雄港，回程再經過柴山最終回到世運主場館，「山海河港」路線美不勝收，一定能讓跑者享受最棒的馬拉松體驗。

今年高雄富邦馬拉松也設置本土選手破全國紀錄獎金60萬元（全馬男子、女子各20萬元；半馬男子、女子各10萬元），鼓勵優秀跑者參賽創造佳績，而總獎金282萬元也突破歷年來新高，另外，為響應減碳環保觀念，此次參賽跑衣背心以環保材質製作，跑者完成40公里全馬賽事，主辦單位就為跑者種1棵樹，大力推廣綠色運動理念。