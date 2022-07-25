GOOGLE網路評價五星的高雄永春鹹酥雞參與本次活動。（柯宗緯翻攝）

2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄，號召店家齊聚港都。（IG帳號xin_o5o4提供）

高市觀光局去年4月主辦鹹酥雞嘉年華引發熱議，今年擴大到全國賽事，8月27、28日兩天號召百攤業者齊聚高雄大遠百前廣場，舉辦全國鹹酥雞嘉年華，即日起廣發英雄帖，除店家毛遂自薦，也歡迎饕客推薦。

隨著疫情趨緩後，高雄觀光活動亮點齊發，搶攻國旅市場。觀光局長周玲妏表示，這次鹹酥雞嘉年華活動以市集方式進行，8月27日、28日一連兩天在高雄大遠百一樓追夢廣場登場，預計號召百家相關業者參加。

周玲妏進一步說，除邀請去年高雄鹹酥雞嘉年華福來炸雞、迷路炸物店、活力鹹酥雞等人氣店家參加外，目前正積極邀請外縣市業者參加，已有多家外縣市人氣店家有意願參加，如台中的洪家回春堂鹽酥雞，已超過30年的歷史，搭配自家中藥配方的特製滷汁，先將雞肉醃泡後再炸吃起來特別入味。

另外，還有台北永康街的頂尖高手無骨鹹酥雞，除替食物都取了一項「讓人記憶深刻」的超炫品名，鹹酥雞無骨、多汁不乾柴，配上客製化的醬料和蒜頭，令人吃了意猶未盡；還有台南熱血創意炸物、集雞蜜鹹酥雞等名店，也摩拳擦掌準備參戰。

去年拿下最佳風味獎的「迷路炸物店」負責人盧先生有信心說，自家賣的鹹酥雞是全國第一，「歡迎外縣市的同業來高雄挑戰，沒在怕的啦！」，而台中洪家回春堂鹽酥雞也將參賽，老闆洪先生直說，獨家配方跟客製化醬料，有著國士無雙的美味，相信可以成功征服高雄人的胃。