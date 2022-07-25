電信業將在今年重回三雄戰鬥位置，迎戰5G以及更多的應用，三雄均在今年有招才計畫，眼下正式畢業求職季，台灣大(3045)總經理林之晨今(25)日表示，台灣大非常歡迎新鮮人，且絕多數不講求學「歷」，而是強調學「力」，期望吸引更積極學習的全方位人才。

畢業季到來，林之晨表示，台灣大非常歡迎新鮮人，目前台灣大絕大多數不講求學「歷」，而是強調學「力」，要的就是積極學習的人才，重視同仁的學習和進步，台灣大內部有很多工作社團，都希望員工有20%的時間是在其他部門，很像所謂的主修、副修，藉此打造全方位人才，也會提供與時俱進的課程，類似區塊鏈企業、工程數據DNA講座等。

電信業持續招納新血壯大實力，林之晨談到，產業最欠乏的就是電腦科學資工、數據科學、數位行銷等人才，因此，台灣大最近提出的「疾行軍」(HIPO)專案，主打新鮮人才百萬年薪不是夢，所謂疾行軍就是相準高潛力人才，進入台灣大就可以負責大型高中重要型的專案，可以一開始就位於快速成長的軌道上，學習更多更快，台灣大今年集團預計招募500~1000人。

林之晨也談到，台灣大今年下半年交持續聚焦5G、電商、家戶寬頻三大引擎，儘管先前有外資評論電信三雄，對台灣大有釋出保守看法，台灣大方面會檢視自己，有則改之，無則自我期許。

在徵才部分，除台灣大外，中華電因應退休潮及新興業務人力需求，今年也將擴大徵才2000人，其中包括總公司將對外招募1,500人及關係企業的人力需求；遠傳方面則持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，持續招募大人物等5G新經濟領域的人才。