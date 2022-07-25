台灣大總經理林之晨25日表示，台灣大未來一年將投資拍攝電影、戲劇10~15部，投資規模約落在1~2億元。

台灣首支霹靂舞國手紀實片《Break the Limit 突破高牆》25日熱血上映。台灣大哥大發布「勇敢追夢」專案的最新成果，由第14屆myfone行動創作獎微電影百萬首獎李祈悅導演一手包辦企劃、執導、剪輯，耗時近兩年的時間，紀錄台灣大體育家族霹靂舞選手孫振努力奮鬥，以前進奧運為目標，熱血追夢的故事。

首映會上，B-boy的「Peace and Love」精神渲染全場，所有觀眾熱血沸騰，人群中更不時響起熱烈歡呼聲。

《Break the Limit 突破高牆》即日起在MyVideo、YouTube上映，MyVideo也將獨家播出精彩幕後花絮，未來也將安排在MOMOTV播出，讓更多人認識孫振奮鬥的故事，同時了解霹靂舞多元的文化樣貌。

林之晨長期支持台灣原創內容、力挺優秀運動員前進世界，這次特別擔任這部紀實片的出品人。