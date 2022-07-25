韓國知名麵包店「老司基」來台開店，日前邀請到甜美療癒系歌手高萱Kimmy的D奶女神高萱擔任一日店長，高萱笑說收到邀約有嚇到：「莫非是那個成員很多、色色的『老司機』群組？」猶豫要不要接下代言的她當時腦中也出現許多小劇場，「我可以為大家做什麼？我又要代言什麼？」

高萱笑說當時聽到「老司基」時，她急問經紀人好友陳孝志，「為什麼他們要我出席活動？早已耳聞這是很大的情色群組，還需要代言嗎？」陳孝志趁機說她一頓：「我正要說妳，要是平時多穿一點就不會讓人幻想了啊！」高萱也頂嘴回應：「現在什麼天氣，每天都熱到想游泳，叫我穿少一點我會馬上中暑！」好在後來打聽才知是韓國食品品牌「老司基」。

高萱說：「可以代言麵包太好了，因為麵包比愛情重要。」疼愛粉絲的她也在擔任一日店長時特地穿上爆乳裝，將自己裝扮得跟麵包一樣可口，吸引一群宅男排隊來買麵包，還有粉絲熱情說，想把性感又可愛的高萱當麵包吃下去。

近日以單曲〈愛呦〉征服宅男的高萱，很開心該曲在大陸抖音排行上榜，認為是自己從直播主換跑道當歌手的最大鼓勵，她從櫃姐轉型直播主、模特兒、賽車車模、駐唱歌手，在IG擁有15萬粉絲，人氣相當高，她透露目前正在積極籌備第2本寫真《高萱與你的12場戀愛》，為了維持體態拍出最美照片，只好忌口少吃麵包，便撒嬌要粉絲幫她多吃一點。