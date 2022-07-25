第5度擔任台南親善大使的台日混血作家一青妙，將以主題式的深度旅遊，向日本人介紹台南的美好。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲25日頒發「台南親善大使」給台日混血作家一青妙，這是她於2015年獲得前市長賴清德邀請擔任首位台南親善大使以來，第5度擔任這項職務。一青妙表示，待疫情解封後，將以主題式的深度旅遊，向日本人介紹台南的美好。

據了解，2019年黃偉哲擔任市長後，曾先後邀請日籍演員保阪尚希，以及曾獲「世界小姐」日本區第2名的日籍長笛演奏家高橋紫微擔任台南親善大使。之後，因新冠肺炎疫情暴發，各國紛紛關上國門，導致跨國旅遊被迫中斷，台南親善大使也面臨「無事可做」的窘境。如今疫情逐漸緩和，日本也重開國門，黃偉哲決定續聘一青妙擔任台南親善大使，協助行銷台南。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，前來台南旅遊的外籍人士中，日本人占了3成多，因此如何吸引日人前來台南，成為市府重要的工作。此次續聘一青妙擔任台南觀光大使，主要著眼於她的中文能力相當好，加上長期主動協助行銷台南，且在日本也有一定的影響力，即使因疫情鎖國，她還是有能力行銷台南。

郭貞慧還說，過去市府與一青妙合作期間，她曾自主出版台南專書，像是《我的台南：一青妙的府城紀行》、《什麼時候去台南？》，還曾於2016年邀集日本團隊前來台南拍攝自傳性電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，也擔任過紅椅頭觀光俱樂部「消除疲勞之旅」講座主講人，對推廣台南觀光貢獻良多。