藝人夫妻王中平與余皓然的女兒韓菲，雖然不是藝人，但非常受到關注，不但有著精緻甜美臉蛋及清新氣質，且有副好歌喉，外型不輸偶像明星，也因此被封為「校花級顏值」星二代，韓菲也經常透過社群分享生活點滴，昨天(7/24)她分享出遊照，一席透膚裝加上回眸一個甜笑，美得讓人心跳漏拍，讓網友們看了直呼頭暈。

星二代韓菲很受爸媽王中平及余皓然寵愛，但她個性一點都不驕縱，甚至自律甚嚴，不僅學業上會自我要求，連身材管理也是，她曾在IG跟網友玩問與答，坦言只要產生想休息一下的念頭，就會產生罪惡感，變得自我厭惡，實在很難過自己這一關，但也因此讓她內外兼備，韓菲錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，成了在國外生活的大學生，直到近來因為放暑假，所以返台。

韓菲曬出遊照，笑稱自己左臉跟右臉入鏡宛若不同人，聲稱自己是「右臉人」。(取材自hahahanfi_0120 IG)

韓菲返台渡假，把握時間跟好朋友相聚外，也經常出門走走，在台灣各地拍下美照，昨天韓菲分享了去永安漁港玩所拍攝的照片，她畫了淡淡而精緻的妝容、配上簡單低馬尾，身穿白色透膚上衣，微透出內搭的小背心，展現若隱若現的魅力，兼具氣質與性感，非常迷人。

韓菲寫下：「最喜歡天氣好來走戶外步道了～」，同時在IG限時動態分享了「彩蛋」，是同地點不同角度的美照，註記了「右臉跟左臉是不同人吧」，表示自己是右臉人，而眾網友則被韓菲充滿電力的回眸一笑所迷醉，紛紛留言讚揚「好美，炎熱的夏天看到甜美女神都開心了起來」、「拍的好漂亮」、「夢中情人」。